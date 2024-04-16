ساندي تثير الجدل بأحدث ظهور لها



القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت الفنانة ساندي أن تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها،حيث ظهرت بإطلالة ناعمة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



حيث اعتمدت ساندي على وضع ميكب هادئ يبرز جمالها، واعتمدت على ارتداء ملابس جريئة تخطف قلوب الجماهير.



تعليقات الجمهور على منشور ساندي



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الجمال عدى الكلام، قمر، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال ساندي



والجدير بالذكر آخر أعمال ساندي أغنية انت تقبل، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات أغنية إنت تقبل



انا مش هنكر اني

لما رحت بجد مني انجرحت

مش ندم على قد ما

لما شوفتك ويا غيري اتوجعت

سيبتك أيوا سيبتك

مش بغير أنا في كلامي

ولا اتراجعت

بس لما عرفت ان انت

قدرت تحب بعدي اتضايقت

اتضايقت

مش أناني

برضه انت لو مكاني

لو عرفت اني بقابل حد تاني

مش هتسأل

حتى لو مش ناوي ترجع

لو لقيتني في حضن غيرك

مش هتزعل

طب فرضنا اني قبلت تكون لغيري

إنت تقبل

إنت تقبل تقبل

كل الناس لاموني ليه

بتسألي وقالولي انتي لسه

معذورين ما فات كتير

عدى وقت كبير وليه بعملها قصة

سيبتك أيوا سيبتك

مش بغير أنا في كلامي

ولا اتراجعت

بس يمكن كان في عيني

الغياب ده مش معناه ان انت ضعت

هو انت ضعت

مش أناني

برضه انت لو مكاني

لو عرفت اني بقابل حد تاني

مش هتسأل

حتى لو مش ناوي ترجع

لو لقيتني في حضن غيرك

مش هتزعل

طب فرضنا اني قبلت تكون لغيري

إنت تقبل

إنت تقبل تقبل