هايدي موسى تطرح البرومو الرسمي لأحدث أغانياتها "عزيز"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة هايدي موسى، لطرح أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "عزيز"، والأغنية من كلمات شفيق كارم، ألحان محمود عز، توزيع رامي نوار، تسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح.

وأغنية "عزيز" تحمل طابع رومانسي كما تتسم الأغنية بطابع شبابي أنثوي ومليء بالألوان الزهرية وأن الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور.





جدير بالذكر أنه تستعد هايدي موسى لطرح أعمال غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع موسم صيف 2024 وستكون مفاجاءة للجمهور.

آخر أعمال هايدي موسى

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هايدي موسى كان طرحها أحدث أغانيها بعنوان "حفلة فرفشة" وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية.

وأغنية "حفلة فرفشة" من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، إخراج زياد خوري، كلمات شادي نور، ألحان محمد، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وصُورت في لبنان.

كلمات الأغنية: راح راح مطرح ما راح خد يلّا الشر وراح كان هم تقيل وانزاح يلّا فركش كان فاكرني سداح مداح طير مكسور الجناح شئ عادي ومستباح يلّا ينفرفش والليلة فرفشة هعزمكو على العشا على حفلة فركشة والدعوه عامة غاب غاب ولما غاب اتفتحتلي الابواب ولا خنقة ولا اكتئاب يالا فركش كانت ايام سواد عيانى وضغطي زاد لا مش هعمل حداد يلّا نفرفش.

نبذة عن هايدي موسى

هايدى موسى هي مطربة مصرية ولدت فى 15 نوفمبر 1993 حاصلة على ليسانس الإعلام فى جامعة المنصورة وتعد ابنة عائلة فنية حيث أن والدها وشقيقها فنانين تشكيليين، والدها لعب دورًا كبيرًا فى مسيرتها الفنية حيث اكتشف موهبتها من الطفولة وحرص على تنمية موهبتها وكان يجعلها تجلس جواره وهو يرسم ويجعلها تسمع أغانى قديمة وساعدها والدها على الانضمام إلى قصر الثقافة بالمنصورة حيث قدمت من خلاله عدة حفلات فنية وواصل والدها دعمها وقدم لها فى الأوبرا المصرية حيث التحقت بكورال الأطفال بفرقة سليم سحاب.

وغنت هايدى للمرة الأولى فى التاسعة من عمرها خلال حفل فى المدرسة ولقت ردود فعل إيجابية استمرت هايدى فى الأوبرا حتى الثامنة عشرة من عمرها وشاركت فى الموسم الثانى من برنامج اكتشاف المواهب "آراب أيدول" ولكنها خرجت من المنافسة فى المراحل الأولى وكررت المحاولة فى برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمى" وانضمت إليه فى الموسم الـ 11 ووصلت للتصفيات النهائية وحصلت على المركز الثاني.