نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبد الله بعد طرح أغنية "أجمل حاجة" لـ علي الحجار: "ليلة سعيدة عليا وعليكم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان صلاح عبد الله على طرح أغنية "أجمل حاجة" للفنان علي الحجار الذي هي من كلماته، وقد نشر الفنان صلاح عبد الله فيديو الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث علق عليها قائلاً: "باينها ليلة سعيدة عليا وعليكم بإذن الله لأني فوجئت إن أغنية أجمل حاجة نزلت أخيراً يارب تعجبكم، غناء الحنجرة الذهبية علي الحجار كلمات العبد لله صلاح ابن عبد الله، ألحان شادي مؤنس".

منشور صلاح عبد الله

تفاصيل أغنية"أجمل حاجة"

نجح النجم علي الحجار أن يخطف الأنظار بأحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "أجمل حاجة"، والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأغنية "أجمل حاجة" من ألحان وتوزيع شادي مؤنس، وكلمات صلاح عبد الله.

وتبدأ كلماتها بهذا المقطع:

أجمل حاجة بجد فيكي

مش عينيكي مش خدودك

أجمل حاجة بجد فيكي

مش شفايفك مش رموشك

ولا شعرك ولا عودك

أجمل حاجة بجد فيكي

إني بفرح لما أشوفك

إني برتاح في وجودك

تفاصيل الحفل الثاني لمشروع 100 سنة غنا

طرح الفنان علي الحجار البوستر الرسمي لحفله الغنائي الثاني، من مشروع 100 سنة غنا والمقرر إقامته يوم الأحد الموافق 28 أبريل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

وكشف البوستر الذي طرحه الفنان علي الحجار، عن كافة تفاصيل الحفل المقرر أن يتم إحيائه على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بحضور الفنان مصطفى قمر والفنانة نادية مصطفى، كضيوف شرف.

كما يتضمن الحفل مجموعة من المطربين الشباب من بينهم سهيلة بهجت وسمير عزمى وشيماء يسري، تحت قيادة المايسترو يوسف صادق، والحفل من ألحان الموسيقار محمد فوزي.