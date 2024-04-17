نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... محمد عبده يتصدر تريند جوجل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان محمد عبده تريند محركات بحث جوجل في السعودية، نظراً لإنتشار أنباء حول تعرضه لوعكة صحية شديدة نقلت على أثرها في أحد المستشفيات.

ومن جانبه ،طمأن الفنان السعودي محمد عبده الجمهور على حالته الصحية، بعد تعرضه لظروف مرضية أدت لإلغاء الحفل الغنائي الذي كان سيجمعه مع الفنان خالد الشيخ، يوم الجمعة الماضي، في البحرين.

وأوضح عبده خلال تصريحات تلفزيونية عن سبب مرضه قائلًا :"قد أكون أخذت الفيروس من أجواء مكة والزحام، ودائماً ما أقول لمنسقي الحفلات أن يبتعدوا عن أوقات العيد، لأن الشخص يكون مرهقاً".

وأضاف: "تلقيت مكالمات عدة تطمئن على صحتي، ومقدر لهم كل هذه المشاعر والمحبة، وأعتذر من الذين لم أستطع الرد عليهم أو التواصل معهم وأطمئنهم على صحتي ".

اعتذار الشركة المنظمة عن إلغاء الحفل

وفي وقت سابق، أصدرت الشركة المنظمةبياناً عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالت فيه: نحيطكم علماً بأنه تم إلغاء حفل الفنانين محمد عبده وخالد الشيخ، والذي كان المفترض إقامته الجمعة 19 إبريل، وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل".

وأكدت الشركة أن حاملي التذاكر يمكنهم طلب استرجاع المبلغ كاملاً، أو استخدامه لشراء تذاكر الحفلات الأخرى حتى 31 ديسمبر 2024.

آخر أعمال محمد عبده



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد عبده أغنية كثير اشتقت والأغنية من كلمات منصور الشادي، ألحان ناصر الصالح، توزيع موسيقي عمرو عبدالعزيز.