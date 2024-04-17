نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد محمود يكشف كواليس مشهد "المحكمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد محمود، عن مشهد المحكمة في الحلقة الأخيرة من مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، والذي عرض ضمن موسم رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه.

علق محمد محمود في تصريحات تلفزيونية له عن مشهد المحكمة والذي تصدر محركات البحث بعد عرضه ضمن موسم رمضان 2024، حيث أعلن أنه أضاف إليه جملة “يا سيادة القاضي”، موضحًا: “لما قولت يا سيادة القاضي، الحرب دلوقتي مبقتش طيارات ودبابات، مبقتش ضرب أهداف حيوية، بقت ضرب المجتمع في أعز ما يملك في شبابه، وضرب ثوابت دينه، وتخوين الشرفاء.. الجملة دي اللي أنا ضيفتها للمشهد وكانت رسالة واضحة جدًا”.

أبطال مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض يوميًا علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أحداث مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"

تدور أحداث مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 15 حلقة.