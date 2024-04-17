نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نضال الشافعي عن شخصية الإمام الغزالى: دور مهم فى تاريخي الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر نضال الشافعي، من خلال حسابه على "فيسبوك" عن سعادته بالتعاون مع كريم عبدالعزيز، في مسلسل “الحشاشين”: “والله النجم الكبير بأخلاقه وإنسانيته قبل فنه، وده هو كريم عبد العزيز وبجدارة وعن استحقاق وأرقام، والواحد بيبقى سعيد وهو واقف قدام هذه القامة الكبيرة فنًا وإنسانًا، وكان يقول كلمتين حلوين ربنا يجبر بخاطرك، شكرًا كريم عبد العزيز.. من إنجازاتي الفنية هي مشاركتي في شخصية أبوحامد الغزالي مهما كانت مساحة الدور وبيتر ميمي كان عايز كلام حامد الغزالي يوصل للشباب”.

أبطال مسلسل الحشاشين

والعمل مكون من 30 حلقة، من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي، ويشهد ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم محمد رجب وأمينة خليل وحسن مالك وغيرهم، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل "الحشاشين"

الحشاشين مسلسل تاريخي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، بشمال بلاد فارس، أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا، تدور الأحداث حول طائفة دينيَّة من الشِّيعة الإسماعيليَّة تُدعى الحشَّاشُون، والتي أسسها حسن الصَّبَّاح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة. فدخلت في عداوات ومعارك مع الخلافتين العبَّاسيَّة، والفاطميَّة، وكذلك مع السَّلاجقة، والأيوبيين، والصَّليبين.

اخر اعمال الفنان نضال الشافعي

وكان اخر اعمال الفنان نضال الشافعي في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو.