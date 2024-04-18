الليلة.. رامي صبري يحيي حفل ليالي العيد بدولة الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 12:31 مساءً - يحيي مساء اليوم النجم رامي صبري، بمصاحبة المطرب أحمد بتشان، حفل ليالي العيد بدولة الكويت.

ويلتقي الجمهور الكويتي مع حفلين غنائيين مميزين ضمن سلسلة "ليالي العيد " بحديقة الشهيد ويقام الحفل الأول الذي يجمع بين رامي صبري وبتشان يوم 18 أبريل، فيما يقام الحفل الثاني للمطرف في اليوم التالي 19 من نفس الشهر.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفاء بعيد الفطر، حيث قال منظم الحفل، إن الحفلات المرتقبة تستكمل سلسلة الحفلات التي قدمها الفترة الماضية وحققت نجاحا كبيرا وتأتي هذه المرة بعنوان "ليالي العيد".