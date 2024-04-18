محمود عبد الغني يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم "السرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان محمود عبد المغني عن سعادته الكبيرة في مشاركته في فيلم “السرب”، مؤكدًا على أنه تحمس للمشاركة في هذا العمل لأنه يفضل تلك النوعية من الأفلام لاعتمادها على أحداث وطنية.

وقال محمود عبد المغني أن أحداث الفيلم تدور حول واقعة حديثة عاشها وقت تعرّض أشقائنا الأقباط في درنة لعملية قتل بشعة، مُعلقًا: "كان لابُد من الرد القوي والسريع ضد هؤلاء الإرهابيين وعملياتهم الاجرامية، لأنّها كانت واقعة صعبة للغاية على المستوى الإنساني".

رسالة فيلم السرب



وأشار إلى أن الفيلم يحمل رسالة قوية للأجيال الجديدة لكي يدركوا أهمية الأعمال الفنية الوطنية والانتصارات العظيمة التي نحققها والتي ينقلها الفن من خلال حالة إيجابية للغاية.

تفاصيل فيلم "السرب"



تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

فريق عمل فيلم السرب





ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.



ملاحظات على برومو الفيلم

وظهر خلال برومو "السرب"، تاريخ 15 فبراير 2015، وهو تاريخ الواقعة التي حدثت للمصريين في سواحل ليبيا بقتل 21 قبطي من قبل قوات الظلام الإرهابية "داعش" والتي بناءً عليها تمت صناعة فكرة العمل الذي تناول بطولة قواتنا الجوية أمام الإرهابيين.



كما ظهر خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي أعلن في كلمة طارئة ردًا على مقتل 21 مصريًا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب مؤكدًا على أن مصر تمتلك حق الرد.