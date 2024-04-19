القاهرة - محمد ابراهيم - عاجل.. وفاة الفنان المصري صلاح السعدني

قام نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بالإعلان عن وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، والذي توفي عن عمر يناهز 81 عاما، حيث نشر أشرف زكي صورة لصلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها وكتب: «البقاء لله الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه».

وفاة الفنان صلاح السعدني

كما أعلن الفنان إيهاب فهمي، عن خبر وفاة الفنان صلاح السعدني، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وداعا الاستاذ صلاح السعدنى انا لله وانا اليه راجعون".

ومن الجدير بالذكر، كانت آخر أعمال الفنان صلاح السعدني، مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، والذي دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.

صلاح السعدني

صلاح السعدني (23 أكتوبر 1943 -)، هو ممثل مصري حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة وهو من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني.

دخل السعدني المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز.

ومن أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.