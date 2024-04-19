نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يكشف عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان تامر عاشور خلال تصريحات تلفزيونية عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، وقال:" أعمل خلال الفترة الحالية على تقديم أكثر من مشروع فني يليق بالجمهور خاصة بعد نجاح أغنيته الأخيرة "هيجيلى موجوع".

وأضاف:" أتمنى التلحين مع أكتر من مطرب نفسى ألحن له هو المطرب السعودي راشد الماجد".

موعد حفل تامر عاشور في الكويت



وعلى صعيد آخر، يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 4 من شهر مايو القادم على مسرح الأرينا كويت تحت عنوان ليلة العمر.

ومن المفترض أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان.

آخر أعمال تامر عاشور



والجدير بالذكر آخر الفنان تامر عاشور أغنية هيجيلى موجوع، والتي تصدرت قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى، حيث احتلت المرتبة الأولى بعد أسابيع قليلة من طرحها.



الأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر.

جاءت كلمات أغنية هيجيلي موجوع تامر عاشور على النحو التالي:

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هديله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي

على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هديله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي

على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش

وش تاني مني ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه

ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎

مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

بوداع‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة.

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومافيش

ومفيش ‎الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش

وش تاني مني ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه

ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش