24 ابريل.. انطلاق برنامج حسن الرداد ”الليلة دوب That’s My Jam”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 10:28 صباحاً - يستعد الفنان حسن الرداد لخوض تجربة فنية جديدة، حيث يلتقي بجمهوره من خلال تقديمه البرنامج الترفيهي "الليلة دوب That’s My Jam" عبر شاشة قناة MBC.

ونشر حساب قناة MBC بموقع "إكس" برومو البرنامج، الذي قدم حسن الرداد من خلاله فكرة البرنامج قائلا: "عندنا تحديات كتير ومسابقات غنائية وألعاب، من الآخر هتتفرجوا على أجمد برنامج ترفيهي في الوطن العربي على شاشة MBC كل يوم أربعاء بالليل".

يذاع برنامج "الليلة دوب That’s My Jam" بدءا من الأربعاء 24 أبريل الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية (التاسعة مساء بتوقيت القاهرة).