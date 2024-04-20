نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياد نصار: شخصية الدكتور حسام في مسلسل صلة رحم مسيطرة عليا.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان إياد نصار، خريطة أعماله الفنية في الفترات المقبلة، مبينًا أن هناك تفكيرًا في عمل جديد للفيلم السينمائي أولاد رزق 3.

أبرز تصريحات إياد نصار



وأضاف الفنان إياد نصار، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، عبر برنامج سبوت، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروعات الكبرى الخاصة به سيتم التفكير فيها قريبا، مبينا أنه دائما ما يرى جمهوره عند اختيار أعماله.



وأوضح الفنان إياد نصار، أنه يسعى خلال الفترات المقبلة للتخلص من تقمص شخصية الدكتور حسام في مسلسل صلة رحم، للبدء في المشروعات الفنية الجديدة.

إياد نصار:المشاهد يعرف جيدًا أهمية العمل الفني لذا لا بد من احترام عقليته



وشدد الفنان إياد نصار، على أن المشاهد يعرف جيدًا أهمية العمل الفني، لذا لا بد من احترام عقليته في ذلك، كاشفًا عن أن مشهدًا في مسلسل صلة رحم استغرق 30 ساعة في شهر رمضان وكان من أصعب المشاهد الصعبة في المسلسل ولكن تم إنجازه.





آخر أعمال إياد نصار

يذكر أن الفنان إياد نصار شارك في مسلسل “صلة رحم” وشاركه العمل كل من: النجمة يسرا اللوزي والنجمة أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة.