نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يشوق جمهوره لعمل فني جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان تامر عاشور متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لعمل فني جديد، دون الكشف أية تفاصيل له.





وشارك تامر عاشور صورة له وعلق عليها: "وحشتوني جدا جدا حاليا بجهز لكم مفاجآت للفترة اللي جايه تليق بكم وأتمنى دائما أكون عند حُسن ظنكم.. يا رب كل أيامكم خير وسعادة".





آخر أعمال تامر عاشور



والجدير بالذكر آخر الفنان تامر عاشور أغنية هيجيلى موجوع، والتي تصدرت قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى، حيث احتلت المرتبة الأولى بعد أسابيع قليلة من طرحها.



الأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر.

جاءت كلمات أغنية هيجيلي موجوع تامر عاشور على النحو التالي:

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هديله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي

على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هديله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي

على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش

وش تاني مني ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه

ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎

مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

بوداع‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة.

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومافيش

ومفيش ‎الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش

وش تاني مني ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه

ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش