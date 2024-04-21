نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفي عبده تتصدر ترند جوجل بعد حلقتها مع ياسمين عز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة فيفي عبده ترند “ جوجل” وذلك بعد حلقتها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “ كلام الناس”.

وتحدثت فيفي عبده عن تفضيلها لصداقة الرجال عن النساء قائلة:' الرجالة بيعاملوكي زي أختهم، وجواهم صدق، مش غيرانين منك، مش متضايقين منك، مش بينخربوا وراكي

تابعت:' عشان كده بقول دايمًا الست تخلي بالها من الست اللي زيها، مش من الرجالة، الراجل سي السيد في البيت، الراجل بيحب الست اللي تعمله كل حاجة تبقى غسالة وطباخة وتعمله كل حاجة بيحبها

وأكملت فيفي عبده: "أنا محدش يقدر عليا رجالة أو ستات، وهي الرجالة حلوة لكن أنا معنديش وقت ومفيش نفس، لكن الراجل سي السيد في البيت".. وخلال اللقاء توقعت فيفي عبده عودة موضة القوام الممتلئ للمرأة خلال الفترة المقبلة، بالرغم من انتشار عمليات التخسيس ونحت الجسم، وأضافت: "السيزون القادم هو الستات المدملكة، وشوفي الموديل كيم كارداشيان، هبلت العالم بجسمها، نفخت وبعدين خست، وهترجع تتخن تاني معندهاش مشكلة، عندها واحد ميكانيكي تحت رجلها خياط، يالا غرز يالا فك غرز، بس كاريزما وكلهم بيقلدوها".

ومن ناحية اخري، تستعد الفنانة فيفي عبده، لبدء تصوير مسلسلها الجديد «آخر الزمن» المقرر عرضه في الموسم الرمضاني، ويشارك في البطولة بجانب فيفي عبده كل من الفنان أحمد عبد العزيز، كمال أبورية، أحمد سلامة، محسن منصور، عزة مجاهد، إخراج أيمن فؤاد