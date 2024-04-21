نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريتشال بروزنهان ضمن الحاضرين لعرض Stereophonic في برودواي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كانت النجمة ريتشال بروزنهان في صدارة مجموعة مميزة من الفنانين الحاضرين للعرض المسرحي الجديد Stereophonic في برودواي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور النجمة الكبيرة للعرض، في الوقت الذي تستمر به بتصوير مشاهدها من فيلم سوبرمان القادم.

نسحة من عمل سينمائي ناجح

يستعد منتجو الفيلم الرومانسي الناجح Crazy Rich Asians لتحويله لعمل مسرحي على مسرح برودواي قريبًا.

ووفق ديلي ميل، العمل المسرحي يأتي بعد 6 سنوات من طرح العمل السينمائي من الفيلم الناجح، على أن يتم تقديم العرض بالطابع الموسيقي.

حضور أنجلينا جولي

وكانت قد حضرت النجمة أنجلينا جولي للعرض الخاص للعمل المسرحي الجديد الذي يشهد أول مشاركة لابنتها فيفيان في مجال الفن بمسرح برودواي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور جولي للعرض الخاص للعمل المسرحي، الذي طرح للعرض بعنوان The Outsiders.

ومؤخرًا النجمة القديرة كارول برنت الباغة من العمر 90 عامًا، رشحت النجمة أنجلينا جولي لتقوم بتجسيد قصة حياتها في عمل سينمائي، ووفق ديلي ميل، ترى برنت أن جولي هي الأجدر لتجسيد شخصيتها أمام كاميرات السينما.

وسبق أن ظهرت لقطات جديد لأنجلينا جولي من موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد Maria، الذي تعود من خلاله لتقديم الأدوار السينمائية الهامة، المقتبسة من قصص حقيقية.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم لأنجلينا جولي، حيث تجسد شخصية مغنية الأوبرا ماريا كالاس، وتصوير العمل يجري حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.