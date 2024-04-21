نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبا.. عرض فيلم '30 مارس' على منصة شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُرض فيلم 30 مارس من بطولة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني، بدور العرض السينمائي، في سبتمبر عام 2021، وأعلنت منصة شاهد عرضها للفيلم قريبًا.

أبطال فيلم 30 مارس

اكتفي فيلم 30 مارس بإيرادات مليون و389 ألف جنيه وقت عرضه بالسينمات، ومن بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، أسماء أبو اليزيد، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، ومحمد علي رزق، مع عدد من ضيوف الشرف منهم نيللي كريم، إنجي المقدم، وندى موسى، والعمل من تأليف حميد المدني وإخراج أحمد خالد موسى. أحدث أعمال أحمد الفيشاوي.

قصة فيلم 30 مارس

وينتمي الفيلم إلى نوعية أعمال السيكو دراما، وتدور أحداثه حول شخصية علي الذي يعانى من مرض نفسي، ويتم اتهامه فى جريمة قتل حدثت يوم 30 مارس، ويقدم أحمد الفيشاوي هذه الشخصية، ويظهر بدور سائق أوبر يتورط في أزمة كبيرة تقلب حياته رأسا علي عقب، فيما تجسد دينا الشربيني شخصية حنان وهي حبيبته ضمن الأحداث.

أحدث أعمال أحمد الفيشاوي

ومن ناحية أخرى، ينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد بنقدر ظروفك خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد الفيشاوي خلال الأحداث شخصية سائق أوبر، تجبره الظروف على ترك هذه الوظيفة، ويصبح صاحب كشك، كما يعيش قصة حب مع مي سليم خلال الأحداث تنتهي بالزواج، بينما تقدم نسرين طافش شخصية سيدة تمتلك قناة للطبخ على اليوتيوب ضمن العمل، بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل. نجاح دينا الشربيني في شقو

أحدث أعمال دينا الشربيني

ويعرض للفنانة دينا الشربيني، حاليًا بالسينمات فيلم شقو، الذي تشارك في بطولته مع عمرو يوسف، ويحقق نجاحًا كبيرًا في الفترة الحالية، حيث يتصدر ترتيب شباك التذاكر منذ بداية عرضه بموسم أفلام عيد الفطر، تظهر خلال العمل بشخصية فاطمة وتعمل ممرضة، كما تعيش قصة حب مع عمرو يوسف، الذي يلعب دور إسماعيل الشهير بـ شقو وهو مجرم محترم ضمن الأحداث، وذلك في إطار أكشن تشويقي، يشارك إلى جانب عمرو يوسف في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، وأمينة خليل، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي.