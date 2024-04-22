نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من تامر عبد المنعم على الأزمة بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان تامر عبد المنعم على الأزمة الحادثة حاليًا بين نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية تحديدًا بعد واقعة جنازة الراحل صلاح السعدني بما حدث فيها من تواجد الصحفيين وعدم رغبة أسرة الراحل في تواجد الصحفيين والمصورين في العزاء.

ونشر الفنان تامر عبد المنعم تعليق ناري على تلك الأزمة وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "يجب التعامل مع المراسل إنه جزء من الخبر والخبر هو اساس الصحافة وبالتالي احنا لو عاوزين التغطية في افتتاح فيلم ولا فرح يبقي نتقبلهم في العزاء كمان وان كان النظام امر حتمي وعدم التجاوز فالفنانين والصحفيين الفنيين بيكملوا بعض فلا داعي للتجاوزات في حق اي منهما".

منشور تامر عبد المنعم

سبب تعليق تامر عبد المنعم على الأزمة بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية

وجاء تعليق الفنان تامر عبد المنعم بعد نشر نقابة المهن التمثيلية بيان تعتذر فيه عن تواجد الصحفيين والمراسلين في عزاء الراحل صلاح السعدني، حيث أنه قد اعتذرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي في بيان إعلامي عن تواجد الصحفيين والمراسلين اليوم في عزاء الفنان القدير الراحل صلاح السعدني بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بناءً على رغبة أسرة الراحل.

نص بيان نقابة المهن التمثيلية

وأكدت أسرة الفنان صلاح السعدني، أن العزاء مقتصرًا على أفراد العائلة والزملاء فقط، وقد جاء نص البيان:“ تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الاحترام والتقدير لجموع الصحفيين ومراسلين القنوات التليفزيونية كافة، وتعتذر النقابة للسادة الصحفيين والمراسلين وتناشدهم باحترام رغبة أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، بعدم حضور الصحافة والإعلام والمراسلين لعزاء الراحل حيث أن العزاء قاصر على العائلة والزملاء فقط”

بيان نقابة المهن التمثيلية

وشدد البيان على أن الدكتور أشرف زكي سوف يضع شروط لحضور مراسم الدفن أو الجنازات، قائلًا:" وقد أعلن الأستاذ الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بأنه سيتم الاتفاق على وضع أسس وقواعد تحدد آليات حضور مراسم الدفن أو الجنازات بين نقابة المهن التمثيلية والصحفيين والمراسلين حتى لا تسيء القلة لهذه المهنة العظيمة، خالص اعتذارنا وتقديرنا لكل الصحفيين والمراسليين ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".