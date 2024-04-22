فيديو أغنية Fortnight لتايلور سويفت يحقق رقمًا قياسيًا على "سبوتيفاي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الفيديو الغنائي الجديد للنجمة تايلور سويفت رقمُا قياسيًا مميزًا على مستوى معدلات الاستماع الذي يطرح ضمن البومها الجديد The Tortured Poets Department.

ووفق ديلي ميل، الفيديو الغنائي اصبح الاعلى استماع على منصة سبوتيفاي، وهو لأغنية من أغنيات الألبوم بعنوان Fortnight.

وطرحت النجمة تايلور سويفت أول فيديو موسيقي تقوم بتصويره لواحدها من أغنيات ألبومها الغنائي الجديد.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من الفيديو الموسيقي الجديد، الذي طرح لاغنية تحمل عنوان Fortnight، وقد شارك به مغني الراب بوست مالون.

ووسط الحملة الترويجية التي أطلقتها مؤخرًا، عادت النجمة تايلور سويفت لنشر لقطات تشويقية تخص البومها الموسيقي القادم.

ووفق ديلي ميل، نشرت تايلور سويفت، لقطات ترويجية تكشف من خلالها الجدول الزمني لطرح أغنيات الألبوم الجديد التي من المقرر طرحها بالتناوب.

وعادت من جديد أغنيات النجمة تايلور سويفت للعرض عبر تطبيق تيك توك، بعد شهرين من قرار إلغاء عرض الأغنيات الخاصة بالنجمة الكبيرة.

ووفق ديلي ميل، كان قد أزال تطبيق تيك توك عرض العديد من أغاني فنانين كبار مثل دريك وباد باني بسبب خلافات مع الأمن واتاحة التطبيق بأمريكا.

نادي المليارديرات

ذلك بعد ان أعلنت مجلة فوربس المختصة بالشأن الاقتصادي عن ضم المغنية والنجمة الشهيرة تايلور سويفت لقائمة مليارديرات العالم لعام 2024.

وتقول ديلي ميل، أن تايلور سويفت انضمت لقائمة من مشاهير هوليوود المليارديرات، منهم ستيفن سبيلبرج، بفضل جولتها الفنية الناجحة Eras Tour.

ومؤخرًا اضطرت شركة ديزني وانجمة تايلور سويفت لوقف ما يقومون به من أعمال سينمائية في منطقة علامة هوليوود الشهيرة، بعد شكاوى من المقيمين في هذه المنطقة.

ووفق ديلي ميل، تقدم الميقيمين في محيط علامة هوليوود بشكاوى بسبب الإزعاج، بسببها توقف إنتاج أي أعمال هناك بأمر من السلطات.

هجوم كاني ويست

ومن جديد، عاد مغني الراب كاني ويست للتطاول على المغنية الشهيرة تايلور سويفت في أغنياته التي طرحت مؤخرًا ضمن أحدث ألبوماته.

ووفق صحيفة ديلي ميل، أغنية جديدة لويست، جاء بها إسقاط على تايلور سويفت بعد ما حققته من نجاح في حفل جوائز الجرامي الأخير.