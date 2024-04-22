احتفالًا بعيد تحرير سيناء.. تامر حسني يحيي حفل بـ سيناء

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أحمد جودة - القاهرة - احتفالًا بعيد تحرير سيناء، أعلنت صفحة مجلس القبائل العربية إقامة حفل تامر حسني في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم 25 أبريل المُقبل.

وكتبت صفحة القبائل العربية: "انتظروا نجم مصر الفنان تامر حسني في احتفالات ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة".

باسم سمرة يتعاون مع تامر حسني بفيلم ري ستارت

وعلق الفنان باسم سمرة، عن تعاونه مع الفنان تامر حسني، في فيلم ري ستارت، الذي يتم الإعداد له خلال الفترة الحالية، نشر صورة له مع تامر، عبر تطبيق انستجرام، وكتب: «إنتظروني مع النجم العالمي تامر حسني في فيلم ( ري ستارت )».

تامر حسني يعلن انضمام باسم سمرة لفيلمه الجديد

وسبق، نشر تامر عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، صورة له رفقة باسم سمرة وعلق قائلًا: "النهارده انضم لأسرة فيلمي الجديد "ري ستارت"، حبيب قلبي وعشرة العمر النجم الكبير باسم سمرة، مبروك علينا يا أبو سمرة، نورت الفيلم"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صورة الفنان تامر حسني، وباسم سمرة، وعلق الكثير من متابعيه مؤكدين انتظارهم للفيلم بكثير من الشوق والحماس.