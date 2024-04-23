انت الأن تتابع خبر جيسي عبدو تحتفل بعيد ميلاد زوجها مفيد الرفاعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، بعيد ميلاد زوجها المنتج مفيد الرفاعي، معربة عن حبها العميق وشدة تعلقها به، وسط أمنياتها أن يمده الله بالخير والسعادة الدائمة.



ونشرت جيسي عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" صورة رومانسية تجمعها بزوجها الرفاعي، وعلقت عليها بالقول: أنت الخير لكل عام، ربي يسعدك، ويرزقك، ويخلّيك لنا، ويعطيك أجمل الأيام، يا بعد عمري أنا .



ولم تكتفِ جيسي بهذا القدر من الاحتفال بزوجها، حيث شاركت عبر خاصية الستوري على "إنستغرام" صورة له، وأرفقتها بتعليق تمنت خلاله أن يحقق جميع أمنياته خلال الأيام المقبلة، ويرافقه الخير والعطاء .