نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة دومنييك حوراني.. اعرفي صفات الرجل الحقيقي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرصت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني على توجيه نصيحة للسيدات حول معرفة صفات الرجل الحقيقي،



حيث شاركت جمهورها بمقطع فيديو لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيه:"الرجل الحقيقي هو الذي يقف بجانب المرأة طوال الوقت، وهو الذي يفرح بنجاحها لأن نجاحها بمثابة نجاحه، ولا يغار منها بل يدفعها للأمام".

تعليقات الجمهور على منشور دومينيك حوراني

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عندك حق، كلامك زين، دومنييك آخر أناقة وظهورها على الشاشة شياكة، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال دومينيك حوراني

والجدير بالذكر آخر أعمال دومينيك حوراني أغنية لسه مفركشين، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات أغنية لسه مفركشين



لسه مفركشين حالا

دلوقتي مأكسين حالا

سبت الاكس بتاعي

فجاءه من غير داعي

ومحدش يلوى دراعي

ماهو كده خالصين

واطلع ع البلاج

وارقص واعمل مساج

واروح الكبريتاج

واشوف المبسوطين

وعلي راحتك يا زبادى

وعلي فكره انت البادى

في حاره الكادبين

هنحبس الهموم ودب تخ دب تخ

واللي يزعلنا يوم نعملو احلي فخ

هروح للدكتارا وكمان للعطارين

عشان يشفولي ضحكه

للقلب الحزين

حالا لسه مفركشين

حالا دلوقتي مأكسين حالا

