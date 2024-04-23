فن ومشاهير

هنا الزاهد تتصدر تريند محرك البحث جوجل لهذا السبب

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة هنا الزاهد محرك البحث جوجل و ذلك بعد إلغاء  متابعة زوجها السابق الفنان أحمد فهمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات و الصور إنستجرام  بعد عدة أشهر  من الإنفصال. 

هنا الزاهد و أحمد فهمي 

آخر  أعمال  هنا الزاهد 

من جانب آخر  كانت آخر  أعمال  الفنانة هنا الزاهد مسلسل “ سيب و أنا اسيب ” مع الفنان أحمد  السعدني  الذي حقق نجاحًا ساحقًا  عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

أبطال  مسلسل “ سيب و أنا  اسيب” 

شارك في بطولة مسلسل “ سيب و أنا  اسيب” الفنان أحمد  السعدني و الفنانة هنا  الزاهد و الفنانة دنيا سامي و الفنان محمد جمعة و الفنان القدير  محمود البزاوي  و الفنانة آية  سماحة و الفنانة هنادي مهنا و الفنانة القديرة  عارفة عبد الرسول و عدد آخر  من الفنانين و الفنانات .

أحدث أعمال  هنا الزاهد 

جدير بالذكر تستعد هنا لبدء تصوير فيلمها الجديد مع الفنان تامر حسني فيلم “ ري ستارت ” .

أبطال فيلم “ ري ستارت ” 

بطولة  الفنان تامر حسني و الفنانة هنا الزاهد و الفنان محمد ثروت و مازال الإتفاق على باقي فريق العمل. 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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