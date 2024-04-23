هنا الزاهد تتصدر تريند محرك البحث جوجل لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة هنا الزاهد محرك البحث جوجل و ذلك بعد إلغاء متابعة زوجها السابق الفنان أحمد فهمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات و الصور إنستجرام بعد عدة أشهر من الإنفصال.

هنا الزاهد و أحمد فهمي

آخر أعمال هنا الزاهد

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل “ سيب و أنا اسيب ” مع الفنان أحمد السعدني الذي حقق نجاحًا ساحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أبطال مسلسل “ سيب و أنا اسيب”

شارك في بطولة مسلسل “ سيب و أنا اسيب” الفنان أحمد السعدني و الفنانة هنا الزاهد و الفنانة دنيا سامي و الفنان محمد جمعة و الفنان القدير محمود البزاوي و الفنانة آية سماحة و الفنانة هنادي مهنا و الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول و عدد آخر من الفنانين و الفنانات .

أحدث أعمال هنا الزاهد

جدير بالذكر تستعد هنا لبدء تصوير فيلمها الجديد مع الفنان تامر حسني فيلم “ ري ستارت ” .

أبطال فيلم “ ري ستارت ”

بطولة الفنان تامر حسني و الفنانة هنا الزاهد و الفنان محمد ثروت و مازال الإتفاق على باقي فريق العمل.