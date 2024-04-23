نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توم هولاند يؤكد العمل على جزء رابع من "سبايدر مان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح النجم الشاب توم هولاند بأن الجزء الرابع من سبايدرمان الذي يشارك في بطولته ضمن عالم مارفل، هو مشروع يتطلع له الجميع الآن.

ووفق ديد لاين، دلل هولاند على اختلاف المشروع في هذه المروة، بقوله أنها المرة الأولى التي يشارك خلالها في عملية تطوير النص مبكرًا.

وضمن حوار جديد أجراه خلال ترويجه لمسلسله الجديد مع منصة أبل tv بلص، تحدث الممثل البريطاني الشاب توم هولاند عن عودته لتجسيد شخصية سبايدر مان من جديد في أجزاء مستقبلية.

وعلى الرغم من تصريحات منتجة الفيلم بأن العمل بدأ بالفعل على كتابة "سبايدر مان 4" ضمن عالم مارفل السينمائي، خرج هولاند بتصريحات مثيرة للجدل، كشف خلالها عن شرط وضعه للعودة لتجسيد سبايدر مان من جديد.

واشترط توم هولاند أن يكون النص المكتوب مناسبًا للمرحلة التي يعيشها الآن شخصية سبايدر مان التي يجسدها ضمن عالم مارفل السينمائي لعودته لتجسيد الشخصية من جديد، مع تأكيد هولاند على محبته للشخصية ورغبته في الاستمرار في تجسيدها.

الجزء الرابع

و في حوار صحفي جديد لها، أكدت منتجة سلسلة أفلام الرجل العنكبوت أمي باسكال، على أن العمل جاري حاليًا على الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرجل العنكبوت للنجم توم هولاند.

ووفق صحيفة ديلي ميل، نفست باسكال ما تردد من شائعات حول إلغاء العمل على جزء رابع جديد من سلسلة أفلام الرجل العنكبوت، وأن الجزء الرابع قادم من بطولة توم هولاند وزنديا معًا.

انطلاق العمل

وكان قد كشف المنتج كيفين فايجي رئيس استديوهات مارفل عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمرحلة الخامسة من عالم مرافل السينمائي، الذي انطلق عرض أعماله خلال عام 2023 الماضي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، تصريحات جديدة لكيفين فايجي، كشفت عن مصير أفلام مثل "سبايدر مان 4"، وFantastic Four.