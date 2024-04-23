نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيانو عمرو سليم على المسرح الصغير بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى إثراء وجدان المجتمع تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا للموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وذلك فى الثامنة مساء السبت 27 إبريل على المسرح الصغير.

حفل عمرو سليم على المسرح الصغير

أعد عمرو برنامجًا فنيًا ثريًا يضم مجموعة من أعمال الموسيقى العربية التي أعاد صياغتها لتناسب آلة البيانو والتى وضعها كبار الملحنين.

حفل لفرقة سداسي شرارة

يذكر أن نظمت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة سداسي شرارة بمناسبة أعياد الربيع على المسرح الصغير بمشاركة العازفين الدكتور حسن شرارة، محمد أشرف شرارة، أحمد حسن شرارة، محمد محي شرارة (فيولينه)، الدكتور أشرف شرارة (تشيللو)، خلود أشرف شرارة (فلوت)، عاطف إمام (ناي)، راجي كمال (قانون)، هاني زين وزين العابدين (إيقاع).

وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من مؤلفات الموسيقار عطية شرارة منها ليالي القاهرة، توحة، سمبا شرارة، مناجاة، أفراح، رقصة الإسكندراني، الزفة، رقصة الفراشة، من قلبي، ليالي المنصورة وليالي النور.