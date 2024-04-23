نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤدي صوت "سونيك" يعلق على ضم كيانو ريفز لأبطال الجزء الثالث من السلسلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق جيسون جريفيث المؤدي لشخصية سونيك على انضمام النجم كيانو ريفز لأبطال الجزء الثالث من السلسلة الناجحة.

ووفق ديلي ميل، قال جيسون جريفيث، أن مشاركة كيانو في الجزء الثالث من الفيلم كان بمثابة اختيار رائع.

وضمن الأعمال الجديدة المقتبسة، يشارك النجم الكبير كيانو ريفز في مشروع سينمائي جديد، سيكون فيلم وثائقي يروي قصة حقيقية عن احد ابطال رياضة الكيك بوكس.

ووفق ديد لاين، الفيلم الوثائقي الجديد، سيطرح بعنوان The Jet، وسيكون كيانو ريفز واحدًا من المنتجين للفيلم.

ويواصل النجم كيانو ريفز تصوير مشاهد فيلمه الجديد للمخرج عزيز انصاري، هذا الفيلم الذي يعود من خلاله كيانو للأعمال السينمائية الكوميدية من جديد.

واللقطات الجديدة التي نشرت لكيانو ريفز، كان من موقع تصوير مشاهد الفيلم في مدينة هوليوود، ويطرح بعنوان Good Fortune.

تفاصيل عن الفيلم

والجزء الرابع من سلسلة جون ويك، تضم في بطولتها مجموعة مميزة من الفنانين، من ضمنهم دوني ين، الذي يجسد شخصية باسم "كين".

وفنان الحركة الشهيرة "سكوت أدكنز"، الشهيرة بتجسيد شخصية جون بويكا في أفلام سابقة، ويجسد في هذا الفيلم شخصية باسم كيلا.

انضم حديثًا للسلسلة، بيل سكارسجارد مجسدًا شخصية "ماركيس دي جرامونت"، وآسيا كيت ديلون، ويعود لدوره من الأجزاء السابقة الممثل القدير إيان ماكشين، الجزء الرابع من سلسلة جون ويك، من إخراج تشاد ستاهيلسكي.

تعليقات وأراء لأبطال العمل

ومنذ الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم جون ويك، علق عدد من أبطال العمل حول رايهم في التجربة، كان منهم "سكوت أدكينز"، الذي كتب على صفحته الرسمية على فيسبوك معبرًا عن فخره بالمشاركة في هذا الفيلم، بوصفه أحد أفضل أفلام الحركة التي صنعت على الإطلاق.