نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم السابق ضيف “حدوتة مصرية” في إذاعة الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الدكتور الهلالي الشربيني أستاذ التخطيط التربوي والإدارة التعليمية بجامعة المنصورة، ووزير التربية والتعليم السابق، ضيفًا على الإذاعي أحمد إبراهيم نائب رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية، من خلال برنامج "حدوتة مصرية"، في العاشرة مساء الخميس المقبل 25 أبريل، في إذاعة الشرق الأوسط.

يتحدّث “الشربيني” خلال اللقاء، عن مشوار حياته العلمي، والعملي، والإداري، والوزاري، والأكاديمي، والوظيفي، منذ تخرجه في كلية التربية بجامعة المنصورة، ثم تدرّجه الوظيفي من معيد حتى نائب رئيس الجامعة، ثم وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

والجدير بالذكر أن الدكتور الهلالي الشربيني من مواليد قرية بساط مركز طلخا بمحافظة الدقهلية في 12/ 5/ 1957، وتخرّج من قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة المنصورة في عام 1979، ثم حصل على درجة الدبلوم الخاص في التربية عام 1982، ودرجة الماجستير في أصول التربية عام 1987، ودرجة الدكتوراه في أصول التربية “تخطيط تعليم” من جامعة المنصورة في فبراير 1991، ثم تدرّج في وظائف السلك الأكاديمي بجامعة المنصورة، حتى أصبح أستاذًا بها في عام 2002.

وشغل العديد من المواقع الوظيفية، منها رئيس قسم علمي، ووكيل كلية، وعميد كلية، ومستشار ثقافي لمصر بالخارج، ومشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ووكيل أول وزارة التعليم العالي للشؤون الثقافية والبعثات، ونائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، ثم وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، وله عشرات الأبحاث والمؤلّفات في التعليم والثقافة، وقام بالإشراف على الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه، ومثّل مصر في الكثير من المحافل الدولية، وهو عضوًا بكثير من اللجان العلمية والأكاديمية، كما أنه يترأس اللجنة العليا لاختيار القيادات بالجهاز الإداري.

تجدر الإشارة إلى أن ‏ "حدوتة مصرية" برنامج يسلّط الضوء على كل العلماء، والخُبراء، والزُرّاع، والصُنّاع، والمبدعين المصريين بشتى المجالات، في الداخل والخارج أيضًا، وكل من يقدّم خدمات جليلة للوطن، وذلك من خلال استضافتهم، وعرض قصة كفاحهم ونجاحهم، وتقديمهم كنموذج وقدوة طيبة تُحتذى للشباب المصري.

البرنامج يُذاع الخميس من كل أسبوع في العاشرة مساءً بإذاعة الشرق الأوسط، من ‏إعداد وتقديم أحمد إبراهيم، على ‏تردد إذاعة الشرق الأوسط 89.5، أو 774 am وعلى النايل سات تردد 11765.