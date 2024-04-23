انت الأن تتابع خبر رانيا يوسف: أضطر لقبول بعض الأدوار لأسباب مادية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، انها تضطر أحياناً لقبول بعض الأدوار التي تعرض عليها لأسباب مادية، خاصةً عندما تكون الظروف صعبة ولا يوجد بديل آخر أمامها، وقالت: "لما تكون الظروف وحشة.. لاازم أستسلم عشان أجيب أكل لأولادي".



وأشارت رانيا خلال حوارمع موقع فوشيا، على هامش حضورها "فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة" في دورته الثامنة، إلى التشابه الكبير في ملامحها وبين أهل منطقة أسوان. مبينة أنها تحلم بتقديم شخصية مصرية فرعونية على الشاشة، لكنها أكدت على ضرورة وجود مخرج ومنتج لديهما الرؤية الصحيحة لتجسيد هذا الحلم.



وانتقدت رانيا بشدة حصر بعض المخرجين لها في أدوار معينة بسبب مظهرها الخارجي، معتبرة أن ذلك يقلل من قيمتها كممثلة ويُقصّر عمرها الفني، مرجعة سبب غيابها عن أعمال المخرجين الكبار: أمثال: محمد ياسين، وهالة خليل، وكاملة أبو ذكري، يعود إلى قلة أعمالهم، مشيرة إلى أنها لا تستطيع "فتح بيتها" إن انتظرت فقط العمل معهم. ودافعت رانيا عن صراحتها وكسرها للتابوهات، مؤكدة على حقها في التعبير عن آرائها ومشاعرها دون خوف أو تحفظ .