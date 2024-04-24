انت الأن تتابع خبر ديمة قندلفت تتصدر الترند بإطلالة كاجول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبدى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اعجابه بإطلالة الفنانة السورية ديمة قندلفت خلال ظهورها كضيفة في برنامج ''كاربول كاريوكي'' الذي يعرض على قناة "دبي" ويقدّمه وسام بريدي.



وظهرت ديمة قندلفت بستايل بسيط يتناسب مع طبيعة البرنامج، نسقته لها خبيرة الموضة اللبنانية جوني متّى.



وقالت خبيرة المظهر جوني متى في حديث لـ"فوشيا" إن الحوار في برنامج ''كاربول كاريوكي'' يدور داخل السيارة، لذلك لم تكن ديمة تحتاج إلى اطلالة مبالغ فيها، ومن هذا المنطلق، قرّرت أن يكون الستايل كاجوال مئة في المئة.



وعن تفاصيل اللوك، أوضحت خبيرة المظهر التي تتعاون مع نجمات عربيات إن ديمة قندلفت اختارت السيلفر لأنه يعتبر ترند في عالم الموضة اليوم، ونسقت معه مكياجًا بسيطًا وتسريحة شعر مع رفعة بسيطة.



وأضافت جوني أن الفنانة اختارت جاكيتا من Elisabetta Franchi مميزة ببساطة تصميمه، ونسقت معه سروالاً ناعمًا.



يذكر أنه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها ديمة مع جوني متى، بل تهتم خبيرة المظهر بغالبية إطلالات النجمة السورية وتختار ما يناسبها من قصّات وفساتين أنيقة .