رامي جمال يطرح أغنية "انت مين"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان رامي جمال منذ قليل، أغنية جديدة بعنوان "انت مين"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية.





تفاصيل أغنية "انت مين" لـ رامي جمال

وأغنية انت مين، كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار احمد حسين.





وتقول كلمات الأغنية

انت مين..بقيت أنا بشوفك غريب.. حد مش واضح مُريب

خليت مشاعري يقلوا بالتدريج..و يوم عن يوم إيديا تسيب





لا بقيت بترضيني.. ولا اللي أنا فيه يبقيني

و عيشتي معاك بتأذيني وقلبي حزين

و بقيت واحد تاني.. بيبقي سعيد في أحزاني

و كل الدنيا شايفاني كبرت سنين





انت مين.. اهو الوش التاني بان

و إتفاجئت ان الحنان تمثيل..و سقفه كبيره للفنان.. كدبت عليا صح زمان

انت مين.. أنا هقولك بإختصار.. أناني جه علي حقي جار

و بخيل.. بتاخد فرح تدي مرار.. هسيبك أيوه خدت قرار

آخر أعمال رامي جمال

طرح النجم رامي جمال مؤخرًا، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير، ألبومه الجديد "خليني أشوفك"، الذي تضمن 15 أغنية.





تفاصيل ألبوم “خليني أشوفك” لرامي جمال

أغنية "بضيع وقت" من كلمات عادل السيد، ألحان وتوزيع فارس فهمي، ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار أحمد حسين



أغنية "فستانك أبيض "كلمات أسامة خلف محمد محرز، ألحان محمد شحاتة، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار مصطفى نصر.



أغنية "شاهد الله "كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد رئيس، وميكس وماستر محمد مجدي.







أغنية "أوقات" كلمات مصطفى ناصر، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.







أغنية "قلبي خام "كلمات وألحان عمرو تيام، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل، جيتار أحمد حسين.

أغنية "عادي أنساك "ألحان مصطفى العسال، توزيع ومكس وماستر محمد مغربي.

أغنية "أنت مين "كلمات أحمد المالكي، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.



أغنية "أهـو "كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

أغنية "سوء تفاهم "كلمات أحمد عبد النبي، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر أحمد حسام،إلهامي دهيمة.



أغنية "قولي آه "كلمات عمرو يحيى، ألحان مصطفى العسال وتوزيع توزيع أدهم دهيمة، مكس وماستر أحمد حسام.

أغنية "ذكريات هوانا "كلمات وألحان رامي جمال، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

أغنية "بيكلموني "كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

أغنية "هنسى اسمك "كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم، صولو وتريات حسن سعيد.