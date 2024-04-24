نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمبوزيوم المرأة والحياة في ورشة عمل خلال مهرجان أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام مهرجان أسوان لأفلام المرأة ورشة عمل ضمن سمبوزيوم المرأة والحياة على مدى أيام المهرجان الأولى الذي يقام في الفترة من 20 – 25 أبريل الجاري، وتضمنت الورشة أعمالا مميزة نفذها فنانون من 5 دول، تعبر عن المرأة والطبيعة في أسوان بطريقة مباشرة أو رمزية.



وجاءت اللوحات معبرة عن تأثر بعض الفنانين بالطبيعة الأسوانية، وكذلك التعبير عن قضايا المرأة باعتبارها مركز السمبوزيوم والمهرجان، وتنوعت المدارس الفنية والأساليب والتقنيات التي استخدمها الفنانون.



وضم السمبوزيوم وورشة العمل عددا من الفنانين المصريين والعرب، برعاية مؤسسة بصمات الفن برئاسة أحمد معوض من المملكة العربية السعودية، وشارك في السمبوزيوم الفنان البحريني محمود الملا، والفنانات الكويتيات ليلى دشتي ودانة الخشتي وعائشة محمد الذياب، وعماد منصور من العراق، وليتشا مارتيني من إيطاليا، وضيف الشرف الدكتور سمير شاهين من مصر، بالإضافة للفنانين الدكتور أشرف مهدي والدكتورة داليا فؤاد، والفنانة أزميرالدا من مصر.



وذكرت نرمين عامر منسقة سمبوزيوم المرأة والحياة إن ورشة العمل أنتجت أعمالا قيمة تعبر عن المرأة والطبيعة الأسوانية بطريقة مذهلة. واعتبرت السمبوزيوم بمثابة علامة مهمة وطاقة ضوء تتسرب من جنوب مصر إلى العالم كله لتعبر عن ارتباط المرأة بالحياة.



فيما ذكر أحمد معوض رئيس مؤسسة بصمات الفن بالسعودية أن المؤسسة تعتبر الفن جسرا للتواصل بين الشعوب، وهو طاقة قادرة على نشر الجمال والإبداع بكل أشكاله.