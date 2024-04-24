نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد احتفالية عيد تحرير سيناء بدار الأوبرا المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية فنية ضخمة للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديرها الفنى الدكتور سامح صابر، يحييها كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار، وذلك فى السابعة مساء الجمعة 26 أبريل على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج مختارات من الأغاني الوطنية الحماسية التى تحمل مشاعر حب الوطن والانتماء له منها بسم الله، يارايح على صحراء سينا، صباح الخير يا سينا، يا حبيبتي يا مصر، خلي السلاح صاحي، سمينا وعدينا، عاش، أم الصابرين، رايات النصر، بلد التاريخ، يا أغلى اسم، مصر اليوم فى عيد، يا عروسة النيل، اقوي من الزمن، لفي البلاد يا صبية، بلادي اسلمي، الله علي المستقبل، بالأحضان، احلف بسماها، رايحة فين يا عروسة، مصر التي في خاطرى.. أداء إيمان منصور، زياد أحمد، رقية مصطفى، حنين، هاجر، مهدي، يوسف، لوجين تامر، لميس، محمد محمود، أمل أحمد، شمس الدين، حبيبة، أيتن، أنسام أحمد، محمد البحيري شيماء ضاحي، مريم حنفي.

جدير بالدكر أن الأوبرا تحتفل باعياد تحرير سيناء من خلال عدد من الفعاليات الابداعية المتنوعة التى تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

