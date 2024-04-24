نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آل باتشينو ودان ستيفنز في تعاون جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير جديد نشرته صحيفة فاريتي عن تعاون جديد بين الأسطورة السينمائية آل باتشينو والنجم دان ستيفنز، عن فيلم رعب جديد لطرد الأرواح الشريرة والذي سيأتي بعنوان The Ritual.



ووفقًا للتقرير فإن الثنائي سيلعبان أدوار الكهنة المضطربين نفسيًا داخل الفيلم الذى سيقوم بإخراجه ديفيد ميدل، وحصلت XYZ Films على الحقوق العالمية للفيلم، مع خطط لإصداره فى عام 2025 وترتيب التوزيع الدولى فى سوق كان القادم.

فيلم "The Ritual" للكتابة ميدل وإنريكو ناتالي وسيكون من أنتاج أندرو ستيفنز وميتشل ويلش وناتالي، وسيشارك ضمن طاقم العمل كل من أشلي جرين وأبيجيل كوين.

وسيكون الفيلم الجديد استنادًا إلى قصة حقيقية، ويتبع كاهنان - أحدهما يشكك في إيمانه (ستيفنز) والآخر يحسب ماضيه المضطرب (باتشينو)، وسرعان ما سيكون واجب عليهما وضع خلافاتهما جانبًا لإنقاذ شابة ممسوسة من خلال مس صعب وخطير، من طرد الأرواح الشريرة.

