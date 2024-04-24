عمر خيرت يحيي حفلًا بقصر عابدين.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد قصر عابدين التاريخي لاستضافة احتفالية ضخمة تكريمًا للموسيقار الكبير عمر خيرت، الذي يُعتبر أحد أبرز الشخصيات في تاريخ الفن المصري والعربي. تحمل الاحتفالية شعار "40 عامًا من الإبداع والتميز"، ومن المقرر أن تُقام في 7 يونيو بقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي وفرقته الموسيقية، برعاية وزارة السياحة والآثار المصرية والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

تم الإعلان عن طرح التذاكر للحجز والشراء أونلاين يوم 29 أبريل الجاري عبر تطبيق تذكرتي، ومن المتوقع أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل باقة متنوعة من أهم أعماله الموسيقية المحبوبة للجمهور، مما جعله واحدًا من أبرز الموسيقيين في التاريخ العربي.

عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي، أعرب عن سعادته بالتعاون لإبراز الصورة الإيجابية لمصر وترويج السياحة المصرية، وأشار إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.