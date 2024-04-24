ببكاء هستيري.. ريهام عبد الغفور تستلم تكريم والدها أشرف عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال عرض المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل أشرف عبد الغفور؛ بعنوان "شكرًا.. أشرف عبد الغفور".

وتعرضت الفنانة ريها عبد الغفور لنوبة بكاء شديدة لحظة تسليم تكريم والدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور من المسرح القومي، حيث تقام الاحتفالية حاليًا على المسرح القومي، وعلقت قائلة لحظة تكريم اسم والدها: “بشكر كل الناس اللى جم وعايزة أحكيلكم حكاية والدي لما جه يتكرم السنة اللى فاتت أعتقد أو قبل سنة، أنا عرفت من السوشيال ميديا تانى يوم وهو مقاليش وقلت له تكريمك التانى هكون موجودة، وأنا أهو موجودة ومتأكدة إن هو كمان موجود بروحه وابتسامته الطيبة”.

خلال تكريم وتأبين اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور تقديم الإعلامية منى المراغي، وذلك في السابعة مساء غدًا الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤م، بالمسرح القومي.



ختام الحفل

ويختتم التكريم بإهداء أسرة الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل أشرف عبد الغفور.

وفاة أشرف عبد الغفور



ورحل عن عالمنا يوم الأحد 3 ديسمبر الماضي، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عن عمر يناهز 81 عامًا عقب تعرضه هو وزوجته لحادث سير مروع ضخم بالشيخ زايد، وعلى أثره تم نقل جثمانه إلى مشرحة إحدى المستشفيات في منطقة الشيخ زايد، وفور وقوع الحادث، تم نقل زوجته إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها الصحية.