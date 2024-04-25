نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة إبراهيم: عاتبت دينا على ما قالته عني وتم خداعها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة غادة إبراهيم، أنها تعرضت للظلم كثيرا من أشخاص مقربون منها، وهناك نجمات صف أول يتعاملن مع ذلك الأمر بشكل طبيعي ويعتبرونه ذكاء إجتماعي ولكنني أرى أنه نفاق.



وتابعت غادة إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "في فنانات بيبقوا عارفين أن فلانة زوجها خانها معاها وبتسلم عليها عادي وبتاخدها بالحضن وبتتعامل معاها وبتدخلها بيتها عادي كأن مفيش حاجه حصلت".



وأوضحت غادة إبراهيم، أن الفنانة الإستعراضية دينا، تعرضت للخداع بعد تصريحاتها ضدها خلال أزمتها مع الفنانة إلهام شاهين، وأن هناك أشخاص نقلوا أحاديث على لسانها دون أن تذكر ذلك.



وأردفت "إبراهيم"،:"دينا أتخدغت لأن في كلام وصلها على لساني وأنا مقولتش ده، وبعدها أتعاتبنا في مهرجان القاهرة السينمائي ودينا طيبة وهي مرت بأزمة كبيرة وكل الناس عارفها وأزمة كبيرة".





مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



آخر أعمال غادة ابراهيم



يذكر أن آخر أعمال غادة إبراهيم هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية والفيلم من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.