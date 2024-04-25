"ياخد باله رمضان اللي جاي".. نصيحة مدحت العدل لـ أحمد مكي

القاهرة - محمد ابراهيم -

وجه الكاتب والسيناريست مدحت العدل نصيحة للفنان أحمد مكي، وذلك من خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، المُذاع على شاشة قناة "ON”.

نصيحة مدحت العدل

قال مدحت العدل:"بقول لأحمد مكي ياخد باله رمضان اللي جاي، وأوصيه وأوصي نفسي بالتجديد كل فترة ".

أضاف "العدل":"أحمد مكي طاقة هايلة".

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

يذكر آن مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بطولة أحمد مكي، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، حقق نجاحا كبيرا وانتشار واسع خلال شهر رمضان.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

شارك في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدد كبير من النجوم بجانب الفنان أحمد مكي أبرزهم: رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، محمد سلام، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.