السيناريست مدحت العدل يشيد بمسلسل "الحشاشين"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حل الكاتب والسيناريست مدحت العدل ضيفا في برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، المُذاع على شاشة قناة "ON”، تحدث خلال اللقاء عن رأيه في مسلسل "الحشاشين".

قال مدحت العدل:"مسلسل الحشاشين عمل يقول اننا مش أقل من أي حد، وأول ما تتاح لنا الإمكانيات يبقى عندنا أحمد زويل ومجدي يعقوب، و"الحشاشين" ".

مسلسل الحشاشين رمضان 2024

في سياق متصل يذكر آن مسلسل الحشاشين تم عرضه في موسم رمضان 2024، حقق نجاح كبير ونال اشادات واسعة من الجمهور.

أبطال وصناع مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز ويشارك معه كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل "الحشاشين" في إطار تاريخي في القرن الـ 11، حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة، وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.