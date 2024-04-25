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أحمد جودة - القاهرة -

احتفل عدد كبير من نجوم الوسط الفني بحفل زفاف ابنة الفنانة بدرية طلبة في جو ملئ بالفرح والسعادة،



وتحدثت الفنانة بدرية طلبة عن رأيها في دخول بناتها الوسط الفني، وعن زواج ابنتها الثانية سلمى، وغيرها من الأمور.

وقالت بدرية طلبة خلال تصريحات صحفية:" أنا معنديش بنات تشتغل خالص، ولا تشتغل في التمثيل، لو إعلام ماشي.. لكن تمثيل لأ؛ لأن شغلانتنا تعب، وأنا عندي خلصي دراستك وعلى بيت جوزك".





بدرية طلبة: "معنديش بنات تشتغل ومفيش حاجة اسمها آخد شنطة هدومي"

وأضافت:"بقول لبنتي خلي بالك من جوزك ومفيش حاجة اسمها آخد شنطة هدومي وأروح عند أمي، الكلام ده بقى قديم، وأي مشكلة في الآخر بتنتهي، إحنا ناس مبتحبش مشاكل وبنتأنّى في مين اللي جاي لـ بنتنا".

وتابعت:" أنا أم محمد وأم أزواج بناتي مش حما، وبقول لجوزها دايمًا خلي بالك من بنتي، وحطها في عينك، وحسيت أني كان ورايا مهمة وخلصتها النهاردة، اللي فرحان ليا ربنا يفرح قلبه، أنا عارفة أنكم بتحبوني، ويا رب اللي أنا فيه وفرحتي والموقف اللي أنا فيه ده تشوفه كل حبيبة بـ بنتها".

وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم الفنانة سوسن بدر والفنانة ميرهان حسين والفنانة منال سلامة، والإعلامية بوسي شلبي ودينا وغيرهم من المشاهير.



آخر أعمال بدرية طلبة

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة بدرية طلبة فيلم "الملكة" من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.



أحداث فيلم الملكة



وتدور أحداث فيلم الملكة فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى وتتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدى للأحداث.

