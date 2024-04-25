نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفندق المسكون.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عرضت منذ قليل الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني ، على منصة "شاهد"، ظهر خلال أحداث الحلقة الأولى خوض "بينو" و"كراكيري" رحلة رعب جديدة داخل فندق مسكون.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني ملخص أحداث الحلقة الأولى

يظهر في المشهد الأول "كراكيري" الذي يقوم بدوره الفنان كريم محمود عبدالعزيز وهو يستيقظ من النوم على مشادة بين الشغالة السنغالية والناني الكميرونية، وتكشف المشاهد أن كراكيري قام ببيع القصر ولم يحصل على مبلغ البيع كاملا.

وظهر في المشهد الثاني "بينو" الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى خاطر وهوً يحاول الانتحار، بسبب عدم وجود نزلاء في الفندق الذي يمتلكه، لكن يفاجأ بدخول "أشرق" الذي يقوم بدوره الفنان سليمان عيد، ويكشف لنا المشهد أن "بينو" أنفق أمواله على تجديد الفندق.

وفي نهاية الحلقة يظهر بينو وكراكيري أمام فندق وعند دخولهما الفندق يكتشفوا وجود لهما نفس الميعاد لنفس الشخص وهو "فايز الغمري" الذي يقوم بدوره الفنان صبحي خليل ويتفاجآن بعد ذلك بوجودهم في فندق مهجور فيتسارعان للخروج من الفندق وبعد خروجهما تظهر الطفلة "روح".

أبطال مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني



يشارك في بطولة مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني، عددا من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

تفاصيل مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي رعب، حيث يُجبر بينو مصطفى خاطر، على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته أن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.