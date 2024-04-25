نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة العيلي يشارك في حفل تكريم أشرف عبد الغفور ويوجه رسالة لأشرف زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حضر الفنان حمزة العيلي حفل تكريم الراحل أشرف عبد الغفور بجوار عدد من الفنانين حيث نشر عدد من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب حمزة العيلي:' ليلة في غاية الرقي لتكريم صاحب السيرة العطرة والتاريخ المشرف الفخم أستاذنا العظيم المحترم أشرف عبد الغفور رحمة الله عليه

أضاف:' شكرًا لكل القائمين على الفيلم التسجيلي الراقي الذي وثق رحلة أستاذنا الكبير في المسرح والإذاعة والتليفزيون والسينما شكرًا لإحترام وتقدير كل من الأستاذ إيهاب فهمي والدكتور أيمن الشيوي شكرًا للدكتور النقيب أشرف ذكي والأستاذ الكبير خالد جلال

ختم قائلا:' كان تكريمًا جميلًا للفنانة والنجمة الرائعة الموهوبة ريهام عبدالغفور والأسرة الكريمة

تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال عرض المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل أشرف عبد الغفور؛ بعنوان "شكرًا.. أشرف عبد الغفور".

وتعرضت الفنانة ريها عبد الغفور لنوبة بكاء شديدة لحظة تسليم تكريم والدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور من المسرح القومي، حيث تقام الاحتفالية حاليًا على المسرح القومي، وعلقت قائلة لحظة تكريم اسم والدها: “بشكر كل الناس اللى جم وعايزة أحكيلكم حكاية والدي لما جه يتكرم السنة اللى فاتت أعتقد أو قبل سنة، أنا عرفت من السوشيال ميديا تانى يوم وهو مقاليش وقلت له تكريمك التانى هكون موجودة، وأنا أهو موجودة ومتأكدة إن هو كمان موجود بروحه وابتسامته الطيبة”.