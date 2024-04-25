في أقل من 24 ساعة.. رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" بـ 9 أغاني من ألبومه الجديد "خليني أشوفك"

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أحمد جودة - القاهرة - حقق النجم رامي جمال، نجاحًا كبيرًا بألبومه الجديد "خليني أشوفك"، الذي طرحه مساء أمس، حيث نجح في ساعات قليلة من تصدره لتريند "يوتيوب" بـ 9 أغاني من الألبوم.

الأغاني المتصدرة لتريند "يوتيوب" من ألبوم "خليني أشوفك"

وجاءت أغنية "بيكلموني" في المركز الثامن، وهي من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.



أما أغنية "انت مين"، فقد جاءت في المركز 12، وهي من كلمات أحمد المالكي، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

وأغنية "سوء تفاهم" في المركز 16، وهي من كلمات أحمد عبد النبي، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر أحمد حسام،إلهامي دهيمة.





وأغنية "بضيع وقت" في المركز 19، وهي من كلمات عادل السيد، ألحان وتوزيع فارس فهمي، ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار أحمد حسين.

وأغنية "شاهد الله" في المركز 20، وهي من كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد رئيس، وميكس وماستر محمد مجدي.

وأغنية "هنسى اسمك" جاءت في المركز 21، وهي كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم، صولو وتريات حسن سعيد.

وأغنية "قلبي خام"، في المركز 28، وهي من كلمات وألحان عمرو تيام، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل، جيتار أحمد حسين.

وأغنية "عادي أنساك"، في المركز 29، ألحان مصطفى العسال، توزيع ومكس وماستر محمد مغربي.



وأغنية "أوقات"، في المركز 30، وهي من كلمات مصطفى ناصر، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.



أما باقي أغاني الألبوم، فهم أغنية "فستانك أبيض "كلمات أسامة خلف محمد محرز، ألحان محمد شحاتة، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار مصطفى نصر.

وأغنية "أهـو "كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

وأغنية "قولي آه "كلمات عمرو يحيى، ألحان مصطفى العسال وتوزيع توزيع أدهم دهيمة، مكس وماستر أحمد حسام.

وأغنية "ذكريات هوانا "كلمات وألحان رامي جمال، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

آخر أعمال رامي جمال



وكان رامي جمال قد طرح أغنيتين من الألبوم خلال الأيام الماضية، هما "خليني أشوفك "، وهي من كلمات زياد حسام، وألحان محمود أنور وتوزيع عمرو الخضري، و"بقول وأكدب"، وهي من ألحانه، وكلمات جمال الخولي، توزيع أحمد إبراهيم، وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا بجانب تصدره لتريند" يوتيوب ".