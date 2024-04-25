بعد تعرضها لوعكة صحية.. هيدي تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة هيدي كرم محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية هي وعائلتها، حسبما أعلنت من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها، وعلقت عليها قائلة:"الحياة مش دايمًا أجازة سعيدة، الحياة فيها كتير مطبات تجارب واختبارات، الحياة رحلة مش سهلة لكن تستاهل تتعاش".

وأشارت هيدي كرم إلى أنها تجاوزت تلك لوعكة الصحية بتمسكهم بالإيمان والأمل، مُتابعة: "في الأجازة دي بالذات كنا بنمر كـ عيلة بأزمة صحية مش سهلة في يوم هحكيلكم عليها لسبب وحيد لأن ربنا تجلى في حياتنا بمنتهى الروعة بفضل الأزمة دي، لكن برغم الأزمة الصحية حاولنا بكل قوتنا أننا نتمسك بالأمل والإيمان".

وأكدت على أن ليس كل ما يظهر على السوشيال ميديا غير حقيقي، مُتابعة:" مش كل اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا بيكون هو الحقيقة، ساعات الابتسامة العريضة والنضارة الحلوة بنخبي وراهم وجع وحزن ودموع، بس برضو الحياة جميلة بكل ما فيها ومغامرة رائعة بكل معانيها".

آخر أعمال هيدي كرم

وعرض مؤخرًا لهيدي كرم أحدث أعمالها، فيلم " آل شنب"، ودارت أحداث الفيلم في إطار عائلى لايت، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد ومع هذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربع شقيقات أبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهالالصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.



مسلسل “الوصفة السحرية”

وتشارك الفنانة هيدي كرم، حاليًا في مسلسل ”الوصفة السحرية”، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتجسد خلاله شخصية فتاة متزوجة تدعى أميرة تعمل في إحدى البنوك، وتدخل في صراعات عديدة مع زوجها خلال أحداث العمل.



مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، سلوى محمد علي.