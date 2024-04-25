نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل البيت بيتي 2.. تفاصيل العرض ومواعيد الحلقات على منصة شاهد VIP في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم بدء عرض الموسم الثاني من مسلسل "البيت بيتي"، الذي يجمع بين الفنانين مصطفى خاطر وكريم محمود عبدالعزيز، على منصة شاهد VIP. وتم طرح الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل عبر المنصة الرقمية، وسيتكون هذا الموسم من 10 حلقات.

لمعرفة مواعيد عرض حلقات مسلسل "البيت بيتي 2" على منصة شاهد، يُمكنك الاطلاع على التفاصيل التالية:

- الحلقة الثالثة: ستُعرض يوم 2 مايو في تمام الساعة 12 صباحًا.

- الحلقة الرابعة: ستُعرض يوم 2 مايو المقبل في تمام الساعة 12 صباحًا.

- الحلقة الخامسة: ستُعرض يوم 9 مايو المقبل في تمام الساعة 12 صباحًا.

- الحلقة السادسة: ستُعرض يوم 9 مايو المقبل في تمام الساعة 12 صباحًا.

- الحلقات السابعة والثامنة: ستُعرض يوم 16 مايو في تمام الساعة 12 صباحًا.

- الحلقات التاسعة والعاشرة: ستُعرض يوم 23 مايو في تمام الساعة 12 صباحًا.

فريق عمل مسلسل البيت بيتي ٢

بالإضافة إلى ذلك، يُشار إلى أن مسلسل "البيت بيتي 2" يتمتع بمجموعة قوية من الأبطال، بما في ذلك كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، سامي مغاوري، ميرنا جميل، أمنية فوزي، إيمان الشريف، محمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز. وقد تولى الكتابة أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، بينما قام بإخراجه خالد مرعى.