نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنطونيو بانديراس أبرز الحاضرين لحفل جوائز Talia Awards بمدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر النجم أنطونيو بانديراس لفعاليات حفل الجوائز Talia Awards بالعاصمة الإسبانية مدريد، والتي شهدت تكريمًا خاصًا له.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور بانديرا للسجادة الحمراء للحفل، بمشاركة حبيبته نيكول كيمبل.

وسبق أن احتفل النجم الكبير أنطونيو بانديراس بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Puss in Boots، وهو أحدث فيلم رسوم متحركة يطرح من عالم أفلام الرسوم المتحركة الشهير التابع لعالم شخصية "شريك".

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي احتضنته مدينة نيويورك الأمريكية بحضور اعلامي وجماهيري كبير.

تعاون مميز

وفيلم Puss in Boots في جزئه الجديد الذي يطرح بعنوان Puss in Boots: The Last Wish، يشارك في أداء اصوات الشخصيات الرئيسية به، النجم الكبير أنطونيو بانديراس، ومعه النجمة الكبيرة سلمى حايك.

والفيلم يضم طاقم تمثيل رائع يشمل أيضًا، الممثلة الشابة فلونرس بيو، التي تؤدي صوت شخصية باسم "جولديلوكس"، وهارفي جويلين الذي يؤدي صوت شخصية باسم "بيرو"، وأوليفيا كولمان وجون مولاني الذي يؤدي صوت شخصية باسم "جاك هورنر"، وسامسون كايو الذي يؤدي صوت شخصية باسم "بابي بير".

جزء جديد

والفيلم Puss in Boots: The Last Wish يطرح كأحدث جزء يتم انتاجه من سلسلة أفلام مميزة تحمل العنوان نفسه لشخصية القط من عالم شريك.

الجزء الأول من هذه السلسلة طرح بعنوان "قطط ترتدي أحذية" وطرح في عام 2011 من بطولة أنطونيو بانديراس، والجزء الثاني طرح بالعنوان نفسه في عام 2012 بمشاركة النجم أنطونيو بانديراس أيضا في دور البطولة الرئيسي.