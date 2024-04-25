رحلة موسيقية لأوركسترا الأوبرا مع فنانين عالميين بالمسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى التواصل الإبداعي الدولي تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حدثًا تتويجيًا لمشروع كول أوركسترا (colORCHESTRA) بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الأرمنى جيفورج سرجسيان وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء 30 ابريل على المسرح الكبير.

مشروع كول أوركسترا

يهدف المشروع إلى إزالة الحواجز الجغرافية والإلتقاء فى رحلة موسيقية ممتعة من خلال تقديم عروض لمجموعة من الآلآت تنتمى لفترات مختلفة ويؤديها عازفين متميزين تم اختيارهم بدقة من خلال اختبارات أداء حية صارمة من جميع أنحاء العالم هم الأمريكية أنا ماريا (هارب)، الامريكية الكورية كيت لي (بيانو ) وعازفة الساكسفون اليابانية ميساتو هاناوا.

أهم الأعمال الكلاسيكية

يتضمن البرنامج عددا من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها المثابرة لـ ويلش، كونشرتو البيانو الثالث لـ كاباليفسكى، الحفلة الموسيقية لـ فينافيسكى، كونشرتو الفيولينه الثالث لـ سان سانص، افتتاحية رقصة النار ومتتابعة تانجو لـ دى فالا.