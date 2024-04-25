نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. مؤلفات إيهاب عز الدين وأعمال عربية وغربية في الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توالى وزارة الثقافة المصرية تقديم ألوان الفنون الجادة حيث تنظم دار الأوبرا حفلًا لأعمال المؤلف الموسيقى وعازف البيانو إيهاب عز الدين ويقوده المايسترو أيمن محيى الدين وذلك في الثامنة مساء غد الجمعة 26 إبريل على المسرح المكشوف.

حفل عازف البيانو أيمن عز الدين على المسرح المكشوف

ومن المقرر أن يقدم العازف إيهاب عز الدين عدد مم الأعمال العربية والغربية منها:"نهاية حب، تحت قطرات المطر، أحببتك قبل أن أعرفك، سندباد، لا تطفئ القمر، ألف ليلة حب، قلب ينبض بالحب إلى جانب نخبة من أعمال أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها نبتدى منين الحكاية، يا زهرة في خيالى، أنت عمرى، أنت الحب، قديش كان فيه ناس وألف ليلة وليلة"، بالاضافة لبعض المؤلفات العالمية منها تانجو(Tangos)وأغنية لأدلين (ballade pour adeline).

حفل لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز

يذكر أن دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد نظمت حفلا لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وذلك في مارس الماضي علر المسرح المكشوف، ضمن أنشطة شهر رمضان للثقافة المصرية.

وتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي اعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها:" رمضان جانا، اللي بالي بالك، الفن،البخيل وأنا،الدنيا ريشة، حرمت احبك، علي رمش عيونها،كراكشنجي، النصر، 3 دقات، مافيا، حارة السقايين، سهر الليالي، أغاني وموسيقى صعيدية، فلامنكو الماريمبا".