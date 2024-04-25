نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواهب أوبرا دمنهور تحتفل بعيد تحرير سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن الفعاليات المميزة لوزارة الثقافة تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالاتها بعيد تحرير سيناء حيث تقيم حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسني في السابعة مساء الأحد 28 إبريل علر مسرح أوبرا دمنهور.

مجموعة من الأعمال الوطنية الحماسية ومؤلفات الموسيقى العربية

يشارك في الحفل طلاب فصلي الغناء العربي تدريب وقيادة الدكتور محمد حسنى وذوى القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرڤت همام حيث يشمل البرنامج مجموعة من الأعمال الوطنية الحماسية ومؤلفات الموسيقى العربية منها:" طوف وشوف، بيسألوني مصر بالنسبالك إيه، حبيت بلدي، دولا مين، راحة فين يا عروسة، بحبك يا مصر،جنودنا رجالة، ابن مصر، تقدر تطير، قولو لعين الشمس، توتة توتة، كوكتيل سينا، أنا عندي بغبغان، الدنيا ربيع، الصهبجية، يا من لعبت به شمول، ياطيور النورس، لسة فاكر، ليلة إمبارح، احن قلب، فيها حاجة حلوة" وأداء كل من:"هند أنور، عمرو أحمد، أحمد ناجي، رقية، بسملة، سالي، حبيبة، مريم طارق، رضا عبد الهادى، رقية احمد،محمد شتا، جنة يوسف ".

احتفالات طلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية ودمنهور

ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفاء بالمناسبات الاجتماعية، تم الاحتفال بعيد الأم حيث قدم طلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية ودمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسني فصل كورال الأطفال بقيادة ومصاحبة علي البيانو الدكتور محمد حسني وبمشاركة فصل باليه تصميم وتدريب ابراهيم خالد بمسرح أوبرا دمنهور في مارس الماضي.

كما شارك فصل باليه تدريب وإخراج الدكتور امير تادرس بعرض كسارة البندق فى حفل السبت المقبل 9 مارس بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".