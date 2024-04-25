نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة.. عروض فنية وأراجوز وورش للأطفال في المسرح المتنقل بالفيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات متنوعة بقوافل المسرح المتنقل، لمدة ثلاثة أيام، بمركز طامية بمحافظة الفيوم، ضمن برامج وزارة الثقافة للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية.

فعاليات متنوعة بقوافل المسرح المتنقل

بدأت فعاليات المسرح بالمجمع التعليمي بطامية، في يومها الأول بورشة للأشغال الفنية قدمتها الفنانة نجلاء عبد الرحمن أخصائي الطفل بمكتبة الطفل والشباب بطامية، إلى جانب عرض للأراجوز، للفنان إميل ألفنس، وفقرة اكتشاف المواهب من أبناء مركز طامية أدارها الفنان أحمد جابر.



عدد من الأنشطة والورش المتنوعة



وشهدت الفعاليات أمس الأربعاء عددا من الأنشطة والورش المتنوعة، وبدأت بورشة أشغال فنية من الورق والفوم، تلاها عروض مواهب متنوعة في الغناء وإلقاء الشعر، كما تم عرض سكتش مسرحي وغنائي لعدد من الموهوبين قدموا خلالها بعض الأغنيات منها "يا دنيا سمعاني" و"مفيش في الدنيا أغلى من الوطن"، وفقرة بعنوان "الشهيد".

عرض فني لفرقة الموسيقى العربية

أعقب ذلك عرض فني لفرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو حسن شاهين، قدمت خلاله باقة متنوعة من الأغنيات التي تنوعت بين الأداء الفردي والجماعي منها؛ "احلف بسماها وترابها، علي الضحكاية، سلم علي، يا فلسطينية، القلب يعشق كل جميل".

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، بالتعاون مع مجلس مدينة طامية والإدارة التعليمية بطامية، وتقدمها مكتبة الطفل والشباب بطامية، وبيت ثقافة طامية، وشهدت حضور د. محمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية، وكمال الدين هديب رئيس الشئون التنفيذية، ومحمد حسين أبو عميرة مدير المجمع التعليمي، وعواد الهنداوي رئيس قسم الموهوبين، وعدد غفير من أهالي طامية.

