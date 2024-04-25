نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل تامر عاشور وأحمد سعد في أبو ظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر عاشور والفنان أحمد سعد لإحياء أحدث حفلاتهم الغنائية داخل صالة الإتحاد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 29 من شهر يونيو القادم ويقدم كل منها فقرة غنائية مختلفة بتقديم مجموعة من أشهر أغانيهم القديمة والجديدة.

تفاصيل حفل الكويت لـ تامر عاشور



ومن جانبه، يحيى المطرب تامر عاشور حفلًا غنائيًا آخر يوم 10 مايو المقبل بإحدى الحدائق الكبرى، وأعلن تامر عاشور عبر حسابه على موقع إنستجرام عن موعد الحفل، قائلًا:" وحشتونى ووحشنى الغناء معاكم،هستناكم يوم ١٠ مايو في فاميلى بارك في أجمد وأقوى حفلة".

ويستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 4 من شهر مايو القادم على مسرح أرينا بالكويت تحت عنوان ليلة العمر، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان.

آخر أعمال تامر عاشور



والجدير بالذكر آخر أعمال تامر عاشور هيجيلي موجوع، وهي من كلمات عليم وتوزيع عمرو الخضري وألحان عمرو الشاذلي، وميكس ماستر صقر.

حفلات أحمد سعد فى أمريكا



يستعد المطرب أحمد سعد لإحياء حفلًا جديدًا ضمن جولته الغنائية في أمريكا والتي بدأها بداية الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن يحيى حفلته الثالثة هناك يوم 27 من شهر إبريل الجاري داخل تورونتو، وسوف يقدم خلال هذا الحفل مجموعة مميزة من أغانيه الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.



حفل أحمد سعد في ولاية تكساس



كما يحيى أحمد سعد ثاني حفلاته فى أمريكا داخل مدينة هيوستن يوم 26 إبريل الجاري، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من الجماهير.

أحدث أغاني أحمد سعد



وقد طرح المطرب أحمد سعد، مؤخرًا ديو غنائي، يجمعه بمغني الراب أحمد ناصر الجوكر بعنوان “يا مولانا”، والأغنية تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية بالتعاون مع شركة مزيكا.