نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد زواج 12 عام.. أحمد جمال سعيد ينفصل عن زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد جمال سعيد عن طلاقه من زوجته سارة قمر، بعد زواج استمر 12 عامًا، كاشفًا عن أن الطلاق وقع منذ شهرين ولكنه تم بشكل رسمي اليوم.



منشور أحمد جمال سعيد

وأعلن أحمد جمال سعيد الخبر عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.. تم الانفصال منذ أكثر من شهر بيني وبين السيدة سارة قمر، واليوم تم الطلاق رسميًا، أتمنى لها كل التوفيق في حياتها المقبلة.

زواج أحمد جمال سعيد

وكان الفنان أحمد جمال سعيد، احتفل بزواجه من سارة قمر، في عام 2012، أي منذ 12 عامًا، في حفل حضره عدد من نجوم الوسط الفني.

وكان الفنان أحمد جمال سعيد، دائمًا ما يغازل زوجته عبر حساباته الشخصية على السوشيال ميديا، إذ كان ينشر صورهما بصورة دائمة ويعرب عن حبه الكبير لها، وسبق ونشر صورتهما سويًا وكتب: وهتفضل هي الضهر والسند شكرًا أنك دايمًا معايا في الحلوة والمرة ومستحملاني في كل حالاتي، يا شريكة الكفاح والرحلة.

آخر أعمال أحمد جمال سعيد





يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال سعيد كان مسلسل كامل العدد +1 وتدور أحداث مسلسل كامل العدد 2 في إطار اجتماعي لايت مع تطور الأحداث الجديدة التي يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة"، وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023.



حيث تدور من نقطة بداية مقابلة أحمد طبيب التجميل، وصاحبة مشروع مستحضرات التجميل ليلى، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سبًبا عائقًا أمام العلاقة بسبب وجود عدد كبير من الأبناء، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي ظروفهما والتغلب على الأزمات وتحدي الظروف، وخلال الرحلة يقابلان العديد من المشاكل وتعليم القيم للأبناء، وعرض في موسم رمضان 2023 وحقق العمل نجاحا كبيرًا ولكنهما يقرران الزواج



أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي ضخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبد الوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوى.